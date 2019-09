16 sep 2019 sara corral

'GH VIP 7' ha dado comienzo y lo ha hecho por todo lo alto. Y es que Mila Ximénez y Hugo Castejón han protagonizado ya una de las peleas más épicas de la historia del concurso. Sin embargo, lo que no esperábamos es que la fiel amiga de Mila, Belén Esteban, se posicionara a favor de Hugo pidiendo que este no fuera expulsado de la casa.

"Quiero que Hugo Castejón siga en la casa porque si se va la casa está muerta", decía Belén Esteban en medio del directo, y añadía: "No debería haberle insultado de esa manera. Me parece que se está equivocando mucho. No tiene que actuar así'", aseguró la princesa del pueblo en respecto al que Mila tuvo con el ex de Marta Sánchez .

¿Qué pensará Mila de Belén cuando conozca las declaraciones que ha hecho esta? Jamás habríamos esperado que Belén le diera este revés a su compañera ¿Le beneficiará en su concurso, o le afectará?.

Solo con una semana de concurso ya tenemos varios frentes abiertos. Si algo está claro es que esta edición va a dar mucho de lo que hablar. Suerte a los nominados.