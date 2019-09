16 sep 2019 sara corral

Tras las duras palabras que Víctor Sandoval tuvo hacía María Teresa Campos y su supuesto veto hace más de 10 años para trabajar en el programa 'Mamma Mía'. La polémica y la guerra entre las Campos y Víctor Sandoval, el colaborador de 'Sálvame', es cada vez más dura y agresiva. Estas son las últimas declaraciones de Carmen Borrego.

"Para muerto tú y para mentiroso tú", comenzaba diciendo la colaboradora que dejaba helados a todos los asistentes que no eran capaces ni de aplaudir. "Es que yo no he tenido ningún problema con el como para que me diga esto, puedo sacar mi teléfono", continuaba diciendo.

"Algo tiene que ver. No entiendo que con lo que te ha dicho no le digas nada más", decía Carolina Sobe, palabras a las que Carmen aseguraba que ella siempre había apoyado a Víctor y le había tendido su mano.

No sabemos como acabará esta guerra, lo que está claro es que está creciendo como la espuma y puede que acabe peor de lo que pudiéramos imaginar. Tendremos que esperar para ver si Víctor contesta a estas declaraciones.