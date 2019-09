16 sep 2019

Del próximo estreno de la película ‘Downton Abbey’ lo mejor que he visto es una foto en la que todo el servicio se retrata con un móvil en las escaleras de Highclare. Por supuesto, es un descanso del rodaje. Llega el 20 de septiembre con una promoción más digna de productos desconocidos. El guión es de Julian Fellowes (creador de la serie), la dirección de Michael Engler y cuenta con la mayor parte del reparto (sí, Maggie Smith, también).

Ambientada en 1927, un año después del fin de la serie, la trama principal, Gran Depresión y problemas económicos de los Crawley aparte, es la visita de los reyes Jorge V y Mary. La serie, que acabó hace cuatro años, lo hizo con final feliz. Con Lady Edith convertida en magnate de la prensa y con Lady Mary casada y controlando la casa que ahora se plantea vender. Pero ahí está Anna para aconsejarla. ¿Era necesaria esta película? Casi ninguna lo es. Eso da igual.

¿El Holocausto? No sé qué es

La portada del libro 'Los amnésicos'. pinit D.r.

Géraldine Schwarz (Estrasburgo, 1974) ha escrito un libro sobre nazis, sobre su familia, sobre la historia de Europa, sobre el auge de los populismos, sobre la indiferencia ante la injusticia, sobre el peligro de la desmemoria, sobre el colaboracionismo, sobre una sociedad corrupta en tiempos difíciles… ‘Los amnésicos’ (Tusquets) es un ensayo que tiene su razón de ser en el descubrimiento por parte de Schwartz de que su abuelo Karl se hizo en 1938 en Mannheim con la empresa de la familia Löbmman por un precio ridículo. Los Löbmann serían asesinados en Auschwitz.

Habla Schwarz del término ‘Mitlaufer’, aquellos que siguen la corriente (después de la guerra, un heredero reclama y Karl Schwarz niega sus responsabilidades como ‘miltlaufer’). Uno de los capítulos tiene como título ‘¿El Holocausto? No sé qué es’. Testimonios, investigación rigurosa o referencias televisivas hacen de ‘Los amnésicos’ una crónica fiel, apasionante y entretenida.

El terror en 1984

Una imagen promocional de la nueva temporada de 'American Horror Story'. pinit d.r.

Llega la novena temporada de ‘American Horror Story’. El 20 de septiembre, dos días después que en EE UU. Esta vez se llama 1984. La serie de Ryan Murphy y Brad Falchuk homenajea a las películas de terror y ‘slashers’ que se estrenaron ese año, como ‘Pesadilla en Elm Street’ o ‘Viernes 13: Capítulo final’. La gran novedad es que no salen ni Sarah Paulson ni Evan Peters. Pero sí Emma Roberts, Bill Lourd, Leslie Grossman o Cody Fern.

Todas las temporadas empezamos con entusiasmo. Luego abandonamos o no. Esta vez nos anuncian que va a ser de verdad aterrador y divertido. Y que esperemos un regalo si nos gusta el terror de los 80. Veremos si es otra mata que no ha echado. Pero ahí estaremos. Claro que ahora mismo me interesa más la razón por la que no está Sarah Paulson. Porque anda en otro proyecto de Ryan Murphy. Es sobre la enfermera Ratched de ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, que se transforma en un monstruo. Los dientes largos.

Libro de fondo de armario

Una imagen de la portada del libro. pinit D.r.

30 años han tardado en publicar en España ‘Ciudadanos. Una crónica de la Revolución Francesa’ (Debate). Un libro de más de mil páginas en tapa dura que hay que leer en una mesa de matar marranos. En la cama te puede sepultar. Pero nada de tocho. El fabuloso libro del historiador británico Simon Schama quizá no sea la historia definitiva de la Revolución Francesa pero sí uno que tocó las narices a la historiografía tradicional. O quizá sí es el mejor.

Una historia objetiva con desmentidos y destrucción de lugares comunes. La Historia como una novela. Con su personal punto de vista, Schama cuenta la realidad humana del momento, hilando relatos de conocidos y desconocidos con los hitos de la Revolución. Solo con un dominio de la Historia como la del británico se puede contar la esencia de ese periodo histórico. La visita que Talleyrand hizo a Voltaire, la muerte de Voltaire, la entrada en la corte de la pintora Vigée-Lebrun, la descripción de la corte (los sueldazos que María Antonieta ponía a sus amigotes) y, a la vez, cómo vivía un sastre. Un festín.