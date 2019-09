16 sep 2019

María Teresa Campos ha vivido uno de los veranos más convulsos que recuerde. Amén de las portadas que han protagonizado, semana sí y semana después, sus hijas, la entrevista concedida por Edmundo 'Bigote' Arrocet en la que retaba a quien tuviese una foto suya con otra mujer a mostrarla abría de nuevo la caja de los truenos.

Desde 'Sálvame' aceptaban el reto y traían de nuevo a la palestra a su amiga Gema Serrano y esa sombra de las infidelidades que han capeado como buenamente han podido. No sabemos las conversaciones que habrán tenido de puertas para adentro de su casa, pero María Teresa ha permanecido estoica sin hablar del tema... hasta este fin de semana.

La presentadora se sentaba en el plató del espacio de Telemadrid 'Aquellos maravillosos años' frente a su conductora, Toñi Moreno, que se permitía la licencia de, con mucha delicadeza, sacar el tema. "A mí me da la sensación de que cuando vendas tu casa, entre las cajas se va a quedar Bigote", le decía la gaditana.

La respuesta de la Campos era más que explicativa sobre lo que piensa al respecto: "No entiendo porque siempre me tienen que dejar o porque él no puede irse a cenar con alguien. Yo también salgo con amigos y amigas y no me dicen si estoy o dejo de estar".

Por si fuera poco, aprovechaba para lanzar una 'pullita' a 'Sálvame', como ya lo había hecho su hija Terelu un día antes en 'Viva la vida'. "No veo programas que hablan de mí por mi salud", sentenciaba antes de revelar que, por las tardes, ve "'Puente Viejo'", buque insignia de la competencia de la que ha sido su casa hasta hace poco, Telecinco, para sus tardes.