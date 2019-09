6 sep 2019

Si hubo una amistad sólida en la televisión de los 90, esa fue la de María Teresa Campos -a la que vimos explotar ante la prensa hace unos días- y Cuca García de Vinuesa. No había proyecto en la pequeña pantalla que liderara la presentadora que no se llevara a su amiga. Quizás por eso sorprendían las declaraciones que realizó Cuca sobre ella el pasado miércoles en 'Sálvame'.

"¿Sabes lo que cuesta que yo cuente todas las intimidades de 15 años trabajando en 'Día a día'? Sería maravilloso que vuestro programa fuera un programa informativo, que yo pudiera decirte de la A a la Z lo que viví desde el primer día que empecé con María Teresa. Yo me lo sé todo. Yo soy la vida del programa 'Día a Día'", comenzaba Cuca.

Aunque las palabras polémicas aún estaban por llegar: "Yo me tengo que morder la lengua. Si 'Sálvame' consiguiera que yo hablara de lo que he vivido en el programa de María Teresa Campos, primero, yo iría a la cárcel. Y segundo, me ponéis un monumento". Bombazo.

Era entonces cuando varios de los colaboradores del programa de Telecinco especulaban con la posibilidad de que la relación se rompiera a raíz de que María Teresa le 'robara' un novio a Cuca. Fue entonces cuando dejó de vérselas juntas y la primera no contó con la segunda cuando se marchó a la radio.

Ayer, mientras se retomaba este tema que había vuelto a la actualidad por culpa de Víctor Sandoval, García de Vinuesa decidía llamar a 'Sálvame' para hacer ciertas aclaraciones. La primera, que esas palabras no debía de haberlas dicho. Se justificaba alegando que la habían pillado por sorpresa y que no sabía que la estaban grabando.

¿Hubiese cambiado la historia si supiese que se estaban recogiendo sus declaraciones? ¿Es realmente esto lo que piensa Cuca? Kiko Matamoros piensa que sí, pero ella lidió con el tema como mejor supo. Dejó claro que ese hombre no tenía nada con ella cuando la Campos empezó con él una relación. Y que, aunque es cierto que no tienen el contacto de antaño, ella no tiene problema alguno con María Teresa.

La pregunta ahora es otra: ¿qué le habrá parecido a María Teresa? No lo sabemos, porque en medio del tsunami al que está asistiendo este verano, con las portadas de sus hijas y los continuos rumores sobre Bigote Arrocet y su séquito de amigas, ha tomado la determinación de guardar silencio.