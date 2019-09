16 sep 2019

Compartir en google plus

Casi sin tiempo a instalarse en la casa de 'GH VIP 7', Mila Ximénez y Hugo Castejón tenían la madre de todas las broncas. Un enfrentamiento que Belén Ro, compañera de Mila en 'Sálvame', predijo, recomendándole que se alejara del ex de Marta Sánchez, porque su único propósito era entrar y hacer estallar a quien fuera. Y todos conocemos el carácter de Ximénez, que ya ha tenido, incluso, un ataque de ansiedad.

Tras nominar y concluir la gala del jueves, Mila le preguntó por Míriam Saavedra a Hugo, con quien se dijo que tuvo un 'affaire' en ese tiempo que lo dejó con Carlos Lozano. Venía a cuento de que a la peruana la habíamos visto en pantalla, desde plató, disfrazada de gusano. Lo que igual no venía tanto era la contestación de Salazar, que atacó sin piedad provocando que la colaboradora se desatara.

Ayer se conocía ese nombre que pronunció y que la llevó a calificar a Castejón como "gilipollas" e "hijo de la gran puta". Ni más ni menos que fue a dar un golpe bajo recordándole a Rodríguez Menéndez, con quien a ella se la llegó a relacionar hace 24 años y quien llegó a referirse a Ximénez como "proxeneta".

Más allá de que sus compañeros tuvieran que hacer esfuerzos para que no fuera a mayores, amenazó con que, si Hugo no es el expulsado de la audiencia, ella se larga del concurso. No quiere seguir compartiendo techo con él después de la que se lió. Aunque parece que ha conseguido cosechar apoyos suficientes en la casa como para ir aguantando.

Menos con Adara Molinero, ha tenido enganchones con casi todos, que lo han convertido en su enemigo común. ¿Era justamente esa su estrategia? Y, de ser así, ¿le dará resultados?