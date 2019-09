17 sep 2019 sara corral

'Masterchef Celebrity' ha dado comienzo, y como siempre, lo ha hecho por todo lo alto. Aunque es cierto que ya augurábamos que esta edición iba a dar mucho de lo que hablar, Juan y José Salazar, 'Los Chunguitos', son dos de los concursantes que disputan por el premio final, y ayer, Juan, nos regaló uno de los momentos más divertidos de la noche.

Saltándose las reglas del programa, Juan se quedó sin huevos y decidió ir al supermercado a por ellos. Bajo la atenta y divertida mirada de los jueces, el cantante no era capaz de ver los huevos entre tantos alimentos. "Pero míralos Juan, si los tienes enfrente", decía el jurado Pepe.

Tras unos momentos de risas, los jurados le daban la noticia, no se podía entrar al supermercado una vez que se hubiera entrado a cocinar."Bueno no pasa nada tío, no pasada nada, toma", decía Juan entre risas. "Si no se puede entrar que cierren la puerta", sentenciaba.

Está claro que este no será el único gran momento que vaya a dar la pareja, pues el programa ya nos ha dejado ver en alguna ocasión otros grandes videos. Lo que esta claro es que será una edición de lo más especial. Suerte a todos.