1 ago 2019 sara corral

Ayer, el programa 'Lazos de Sangre' se dedicaba por completo a una de las dinastías gitanas que más controversia ha creado: Los Salazar. 'Los Chunguitos' y las 'Azúcar Moreno', se reunieron ayer para hablar de sus carreras profesionales, de su vida y sobre todo de su infancia, una infancia dura y difícil marcada por la tragedia que los marcó para siempre.

Procedentes de Extremadura, emigraron con su familia muy jovenes a Vallecas (Madrid) en busca de un futuro mejor. "Pasábamos mucha hambre, como leones, así que nos vinimos a Madrid a una chabola que compramos por mil pesetas, seis euros", decía Juan, integrante de 'Los Chunguitos'.

Crecieron y vivieron en las calles tratando de ganar el dinero para poder comer y pasar el día. "Nosotros cantábamos con nuestro padre por mesones y por las calles e íbamos pasando el platillo", sentenciaban los Chunguitos. Mientras, sus hermanas decían: "Nosotras, por otro lado, nos dedicábamos a vender la lotería como podíamos".

"No hemos ido a la escuela, era prioritario comer que estudiar. También nos lavábamos en el río o en la fuente, no había baños", decía Toñi. A lo que su hermano añadía: "Yo no se leer ni escribir, yo no fui a la escuela, yo aprendí solo. Iba por la calle tratando de leer los carteles, veía la L y la A y decía "La", y así fui aprendiendo".

"Mi infancia ha sido maravillosa pero caótica. Vivo mejor pero no tengo a las personas que quiero", sentenciaba Toñi. Pese a sus duros empieces, los hermanos tienen algo muy claro, aún viniendo de lo más humilde, están más que orgullosos de sus raíces, Los Salazar.

