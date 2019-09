18 sep 2019

La entrada de Antonio David Flores a la casa de 'GH VIP 7' no solo ha supuesto su vuelta a la televisión, sino también que se revuelva toda la guerra entre este y Rocío Carrasco con sus hijos de por medio. Sobre todo, porque su hija, Rocío Flores, se ha expuesto por primera vez en su vida aceptando ser la defensora de su padre en plató.

Ayer se sometía a la curva de la vida dentro del 'reality', pero ha sido en unas declaraciones exclusivas, concedidas a la revista 'Lecturas' antes de entrar en el concurso, donde ha ahondado en todo el sufrimiento que han pasado los dos jóvenes fruto de esa mala relación con su madre.

Con dolor, Antonio David manifiesta que sus hijos han dado por perdida a su madre. Máxime cuando estos días se ha hablado de las llamadas que Rocío Flores habría hecho a Rocío Carrasco sin encontrar respuesta nada más que en una. Y en la misma le habría advertido que no la volviese a llamar nunca.

El exguardia civil confiesa que el motivo real por el que se creó esa enemistad fue porque su hija dio la cara por él. Una defensa que acabó con un lío, con las autoridades presentes y una demanda, y con el punto y final de una relación irrecuperable a día de hoy.

No es la única contra la que carga. Antonio David también se despacha con Fidel Albiac, el marido de su ex, a quien acusa de haber sacado a sus hijos de casa porque le incomodaban. Un movimiento ante el que, dice Flores, la madre de las criaturas no hizo absolutamente nada.