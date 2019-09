17 sep 2019

La entrada de Antonio David Flores a la casa de 'GH VIP 7' ha provocado que, le guste o no, Rocío Carrasco vuelva a la primera línea de la actualidad. Sobre todo, porque su hija, Rocío Flores, es la encargada de defender a su padre en el plató y esa no relación entre madre e hija está presente en cada debate.

Este fin de semana, en 'Viva la vida', José Antonio Avilés aseguraba que conocía el motivo por el que, seis años atrás, madre e hija habían roto su relación por completo: una llamada de teléfono en la que Carrasco fue lo suficientemente contundente como para que la otra parte comprendiera que estaba ante un punto y final.

Avilés explicaba: "Antonio David cuenta que su hija llamó a su madre y ella le dijo: 'No vuelvas a llamar a esta casa porque yo no soy tu madre ni quiero volver a hablar contigo'". Una frase que habría sido más que suficiente para que nos encontremos ante la situación que tenemos y para que la joven se refugiara en su padre y en la mujer de este, Olga Moreno.

Ángela Portero decía tener una versión similar, pero con ciertos matices. Como que Rocío no pronunció ese "yo no soy tu madre". Esta expresaba: "A los 16 años pasa algo y la niña se va con su padre a vivir. Ahí es cuando poco después llama a su madre y esta le dijo: 'A esta casa no vuelvas a llamar y le colgó'".

La verdadera versión de los hechos solo la saben los implicados, pero lo cierto es que la vuelta de Antonio David a la escena pública ha revuelto unas aguas que nunca llegaron a calmarse del todo, pero que parecían estar tranquilas.