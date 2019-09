18 sep 2019

Compartir en google plus

Dicen que, cuando el río suena, agua lleva. En esta ocasión, así es. Hace una semana, Kiko Hernández soltaba el bombazo en el plató de 'Sálvame': María Lapiedra estaba embarazada y se convertiría en madre de su primer hijo junto a Gustavo González. Este último, que estaba presenta, tan solo sonreía. Sin confirmar ni desmentir, esbozaba una sonrisa cada vez que su compañero se dirigía a él como "papi" a lo largo de la tarde.

Estaba claro que, de ser cierta la información, sucedería lo que se ha producido esta mañana: que les veríamos, o al menos a uno de ellos, en la portada de una revista contando la noticia. Efectivamente, María ha posado para 'Lecturas', donde ha mostrado la incipiente tripita y ha confirmado un embarazo muy buscado.

Hay que recordar que, el pasado mes de mayo, la pareja perdió el bebé que estaban esperando. Un duro golpe que no hizo tambalear los cimientos de su amor, sino al contrario, para poder seguir persiguiendo ese sueño que, ahora, parece estar más cerca de ejecutarse.

Lapiedra confiesa en las páginas de la publicación que no se imaginó, a estas alturas de su vida y con dos hijas fruto de su relación con Mark Hamilton, volvería a ser madre. Pero revela que, tras el aborto, se sometió a una operación para quitarse unos quistes que tenía en los ovarios, y que esa decisión habría favorecido quedarse embarazada.

Además, aprovechando que está en la casa de 'GH VIP 7' y de plena actualidad, no se corta a la hora de hablar de aquella tormentosa relación que mantuvo con Dinio García. De él, al margen de manifestar que "se drogaba mucho", explica cómo la obligó a rodar un vídeo porno, chantajeándola con que, si no lo hacía, era que no le quería.