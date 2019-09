20 sep 2019 sara corral

Hace poco tiempo Aurah Ruiz contó a través de su canal de Mtmad la dura decisión que había tomado, separarse de los focos. Bajo la atenta mirada de sus seguidores que no entendían la reacción de la joven, está dejó todo lo que tenía. Y ahora, poco después ha decidido volver a contar los motivos.

"He regresado por todos mis seguidores y por todos los mensajes de apoyo que he recibido en estos días", comenzaba contado la extronista, a lo que ha añadido: "No quiero que lo comprendáis, solo voy a contar mi verdad".

Aurah ha decidido explicar algo que para ella es muy difícil. "No puedo hacer como otras madre, irme a la playa, irme a limpiar a casa o irme al supermercado. Yo tengo que esperar allí a Nyan", decía la joven

Al parecer la joven había entablado una relación que no salió nada bien. "Cuando mi relación se acabó se me vino el mundo encima y me di cuenta de que sentía algo de verdad por esa persona", explicaba ella, aunque el apoyo de sus fans le han vuelto a devolver la alegría.