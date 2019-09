19 sep 2019 sara corral

Hugo Castejón se ha convertido en el concursante más conflictivo dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que discursión tras discursión, el exnovio de Marta Sánchez ha ido haciendo que todos los concursantes se coloquen en su contra, y el último rival ha sido Kiko Jiménez, quien ha decidido plantarle cara.

Tras las diversas discursiones, Hugo ha decidido cambiarse de pantalones y siguiendo la norma del concurso, se ha puesto los que más le han gustado, en este caso los de Kiko. Cuando el joven le ha visto con ellos le ha ordenado que se los quite inmediatamente. "Mis pantalones no te los van a poner después de todo lo que haces. Mis pantalones no", decía Kiko, palabras a las que Hugo reprochaba.

"Después de todo lo que hace, de los conflictos, de todo lo que dice... mis pantalones no se los va a poner, él no", decía Kiko mirando a cámara. Hugo, que estaba más que indignado, salió fuera del bunker buscando apoyo, algo que no encontró.

"Si me dices que es una persona cualquiera y no le deja ponerse sus pantalones, soy la primera que voy y se lo digo. Pero Hugo, después de todo... es normal que no te deje ponértelos", le decía Alba Carrillo.