20 sep 2019

Compartir en google plus

El avance que ofrecieron de la entrevista en 'Good Morning Britain' con Cristiano Ronaldo, prometía. El delantero se emocionaba, hasta las lágrimas, cuando el presentador daba paso a un vídeo con imágenes inéditas de su padre. La relación padre-hijo fue tormentosa por los problemas con el alcohol que tenia el primero de ellos, y se lamentaba de que no pudo ver sus logros deportivos.

Pero el astro luso habló largo y tendido de todos los aspectos de su vida. Incluido el privado. Ese que comparte con Georgina Rodríguez, la mujer que le dio a la última de sus cuatro hijos y que le ha convertido en un personaje mucho más cercano con sus seguidores.

Cristiano no tuvo pudor a la hora de manifestarse sobre la fogosidad de sus relaciones íntimas con la modelo, que ha conseguido alzarse con un hueco por encima del bien más preciado del ex del Real Madrid: los goles que marca y que, en infinidad de ocasiones, han sido determinantes para el triunfo final de sus equipos.

"No hay gol que supere el sexo con Georgina. No, no con mi Geo, ¡no!", respondía al conductor del espacio, Piers Morgan, que le había preguntado si se quedaba con esas relaciones sexuales o con el gol de que marcó, vestido de blanco, de chilena y contra su actual equipo, la Juventus.

Eso sí, añadía: "Traté de marcar este gol durante muchos años. Había marcado 700 goles importantes, pero no había hecho esto. Pensé: 'Finalmente, había marcado una chilena con un hermoso salto'". Unas palabras que engrandecían, aún más, el piropo a su chica.