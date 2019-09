21 sep 2019 carlos pérez gimeno

Claudia Cruz de 21 años, y estudiante de RR.PP. y Publicidad. Con 1,70 de estatura, y unas medidas de 95, 65, 90, fue la elegida en el transcurso de una gala celebrada en el exclusivo Hotel Aldiana Club, en la isla de Fuerteventura, para representar a nuestro país en el certamen de Miss Internacional el próximo 12 de noviembre en Tokio.

Como primera dama de honor resultó elegida la malagueña Tamara González, representante de Andalucía oriental, seguida de la segunda dama la representante de Aragón Andrea Cristóbal.

C. ¿Contenta por haber conseguido alzarte con la corona?

C.C. Estoy feliz, todavía no me lo creo, me acabo de ver con la corona, y es un sentimiento difícil de explicar.

C. ¿Has pasado muchos nervios?

C.C. Al principio no, pero cuando salí en el top cinco final ya empecé a sentirlos, y preocupada por cómo podía salir el minuto de oro, y afortunadamente fue todo de maravilla. Intenté contenerme y aquí estoy muy emocionada.

C. Cierto es que diste en la diana con tu saludo en alemán.

C.C. Como el 99% del público eran alemanes, y que menos de saludarles y despedirme en su idioma. La verdad es que la ovación fue muy fuerte. La idea fue mía, y creo que salió muy bien.

C. Ahora con grandes expectativas de llegar a Tokio, ¿no es así?

C.C. Tengo una ilusión increíble cómo te puedes imaginar, queda poco tiempo y tengo que dar lo mejor de mí. Voy a cumplir uno de mis sueños, que era conocer ese país, y lo voy a cumplir, encima en estas circunstancias y con la responsabilidad que conlleva representar a mi país en ese certamen.

C. ¿Que te han dicho tus compañeras?

C.C. Están muy contentas, me he llevado muy bien con todas, pero sobre todo con mis compañeras de habitación. Casi están llorando por mí, estoy muy feliz. Cuando me vieron que estaba entre las cinco finalistas, estaban rezando para que ganara yo. Lo primero que han hecho es darme un gran abrazo y felicitarme, ha sido muy bonito, la verdad.

Me gustaría combinar mis estudios de cine y publicidad con la moda"

C. ¿Cómo calificarías esta experiencia en Fuerteventura?

C.C. De diez, la isla es preciosa, me he sentido súper a gusto. Este certamen al ser pocas candidatas, es mucho más cómodo y eso ha provocado que hayamos hecho una piña. Nos hemos llevado todas muy bien. No he tenido problemas con ninguna, todo lo contrario, nos hemos llevado mejor imposible.

C. ¿Qué te han dicho tus padres?

C.C. Están como locos, al igual que mis hermanos que también han venido. Todos están llorando de emoción. Ellos siempre me han apoyado desde el principio del certamen, no paraban de decirme que iba a ganar.

C. ¿Vas a combinar tus estudios con esta nueva etapa que se te acaba de abrir?

C.C. Lo que es la publicidad lo quiero relacionar con el cine, vamos a ver cómo van surgiendo las cosas y ya se verá.

C. ¿Cuánto tiempo llevabas preparándote para presentarte a este certamen?

C.C. Me dijeron que representase a Murcia, hace unos dos o tres meses, y desde ese momento no he parado. Perdí peso, y también he estado perfeccionando el inglés. Me queda mucho por hacer, y se que tengo que trabajar a fondo, aunque eso no me preocupa para nada.

C. ¿Vives en Madrid?

C.C. Sí, me trasladé para estudiar allí. Soy mallorquina, y como en la delegación de Murcia no se presentó nadie, me lo ofrecieron a mí y acepté encantada. También tengo que decir que lo que conozco de esa comunidad, me parece preciosa, sobre todo Cartagena.