23 sep 2019

La misma noche en que ganó el Emmy por 'The Marvelous Mrs. Maisel' (si no la han visto, ya pueden apuntarla en su apretada agenda de compromisos en 'streaming'), Jane Lynch anunció que junto a Cyndi Lauper y otras dos actrices, aún por concretar, protagonizará para Netflix una serie al estilo de 'Las chicas de oro', pero más moderna. Hay en esta noticia un error de concepto: se podrá hacer una serie actual, con estilismos y referencias a situaciones de hoy en día, claro está, pero hacer una serie más moderna que 'Las chicas de oro' me parece imposible.

Primero porque ya entonces resultaba increíble que se apostara por un reparto exclusivamente de mujeres de edad avanzada (en el caso de Sofía, por cierto, con trampa: era todo maquillaje y peluca, aunque contaba como ninguna sus increíbles anécdotas de Sicilia), porque mostraba con naturalidad una sexualidad que otras ficciones borraban de sus tramas, porque abordaban todo tipo de cuestiones sin censura ni juicios morales. Era una serie tan moderna, y tan bien escrita, que sus episodios siguen provocando carcajadas: ni han envejecido ni han dejado de funcionar como un perfecto engranaje de gags. Ahora les dejo un momento, que voy a ver si me queda tarta de queso en la nevera…

VIPS o 'metemierdas'

Perdonen que use esta palabra, que es muy fea. Pero en el argot de los 'realities' se usa mucho a la hora de confeccionar un 'casting': "no es muy conocido, pero es un fantástico ‘metemierda’ que va poner la casa patas arriba". El 'metemierda' es ese concursante que genera conflicto, que va de correveidile soltando perlas de unos y otros, que manipula palabras y hechos para que encajen con su realidad, que siempre va de mártir o víctima mientras clava puñales a diestro y siniestro.

En esta edición de 'GH VIP' encontramos VIPS de referencia, como Mila Ximénez, Irene Junquera y Antonio David Flores (cuya entrada en la casa de Guadalix ha abierto para Telecinco un rico melón con Rocío Carrasco, con la colaboración estelar de Rocío Flores en plató), y ‘metemierdas’ como Hugo Castejón, que en apenas unas horas ya alimentaba dos bandos. Claro que hay criaturas mediáticas como Alba Carrillo que combinan ambas facetas, lo que constituye un filón, aunque aún queda mucho por ver del juego (sucio) de esta concursante. En cuanto al maestro Joao, que como saben adivina el futuro a través de la lectura del trasero, mejor no lo metemos en ningún grupo. Digamos que va a su bola.

Tras el diluvio

Como escribo estas páginas desde Alicante, les aseguro que desde las primeras horas de la DANA presumíamos que se avecinaba un cataclismo. Con los cielos vomitando lluvias torrenciales, lo extraño era ver que en televisión solo conectaban con la zona cero para algún que otro reportaje: a Ferreras incluso Protección Civil le llamó la atención por poner en peligro a uno de sus reporteros a pie de barro y correnteras. Hasta el viernes no hubo una reacción a la altura: Carlos Franganillo desplazó la redacción de los Servicios Informativos de TVE a Orihuela y protagonizó un Telediario de premio. Al presentador se le nota la pasión por su trabajo, las horas de experiencia como reportero, su visión periodística.

Pero este tipo de noticias y su tratamiento en la pequeña pantalla me sigue despertando dudas: ¿por qué Telecinco puede convertir la tarde de 'Sálvame' en un especial de cuatro horas sobre la montaña por la muerte de Blanca Fernández Ochoa y Antena 3 mutarse en un canal 24 horas sobre el rescate de un niño sin aportar novedades y, sin embargo, ninguna cambió su programación por un desastre que causó fallecidos y millones en pérdidas? La radio supo estar a la altura, actuando como servicio público, ayudando a desmentir bulos. La tele llegó tarde.