23 sep 2019

El pasado miércoles, la revista 'Semana' publicaba unas fotos en las que se podía ver a Raquel Perera, hasta hace unos meses mujer de Alejandro Sanz, secándose, presuntamente, las lágrimas. Las mismas habrían sido fruto de esa ruptura. Y hablamos de 'presuntamente', porque ella misma ha querido dar respuesta a las instantáneas.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha explicado que, en realidad, no estaba llorando. "Voy al grano (y no al de la foto). Siento decepcionar a los que pretenden plasmar un llanto que solo es un 'limpiarme' el sudor de la cara al salir del colegio de mis niños a 40 grados al sol… los que viven en Miami sabrán de lo que hablo", comienza Perera.

"Y para que la decepción no sea completa, confieso sin reparo que he llorado en muchas ocasiones por diferentes motivos, no lo negaría nunca porque además sienta muy bien, pero no hice fotos en esos momentos", continúa Raquel antes de desear un buen día a todo el que pase por allí y lea el texto.

Este es el pantallazo en el que Raquel Perera da las explicaciones pertinentes sobre las imágenes suyas que se publicaron hace unos días. pinit inctagram.

Las fotos de Raquel vieron la luz cinco días después de que la revista 'Corazón' mostrara, en exclusiva, las primeras imágenes de su ex, Alejandro Sanz, con su nueva pareja, Rachel Valdés. De ahí que se comenzaran a hacer las cábalas de que lo que teníamos delante era una Perera destrozada.