5 jul 2019 pilar vidal / Aurelio manzano

Fue el sábado 15 de junio cuando Raquel Perera acudía a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos celebrada en La Finca La Alegría en Bollullos de la Mitación. La presencia de la mujer de Alejandro Sanz pasó desapercibida para todos los objetivos allí presentes. No acudió a la ceremonia religiosa celebrada en la catedral de Sevilla, pero si lo hizo al convite donde llegó junto a sus amigos José María Manzanares y su esposa. Allí se la vio muy animada y lo pasaron muy bien bailando y disfrutando de las atracciones. Tanto que su presencia se alargó hasta bien entrada la madrugada. El cantante no pudo acudir porque ese día tenía concierto en Madrid, pero se encargó de felicitar a la pareja vía Instagram. La sospecha de que la relación entre Raquel y Alejandro se estaba enfriando quedó patente por algunos comentarios que se escucharon durante la velada.

El matrimonio habría cesado su convivencia desde hace unos meses y aún no han tomado una decisión en firme sobre cuál será el futuro de su relación. Fuentes cercanas aseguran que no es la primera crisis que sufre el matrimonio, pero esta sería diferente. Puestos en contacto con Raquel, declina hacer comentarios sobre su vida personal, aunque tampoco desmiente que entre ellos haya un cese de la convivencia. El cantante, muy celoso de su intimidad, tampoco habla de estos temas y menos ahora que anda inmerso en la gira que termina este sábado en Santiago de Compostela y que retomará el próximo 28 de agosto en Chicago. A muchos también les chocó que durante la grabación del programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya' (Telecinco) las cámaras no visitaran la fabulosa mansión de Sanz en Miami y que tampoco Raquel apareciera en la grabación, como ha ocurrido con otras parejas.

Por su parte Raquel está aprovechando a tope las vacaciones y este fin de semana asiste en Mallorca a la boda de unos amigos de Miami. Precisamente su refugio son ahora sus amigos y sus dos hijos, Dylan y Alma, fruto de sus ocho años de matrimonio con el cantante. Sus mensajes enigmáticos a través de las redes sociales, en alguno incluso habla de mudanza, sacan a relucir una situación nada cómoda entre ellos. Si estuvo, según su entorno, en el concierto del pasado 21 de junio en Elche, al que acudió con sus hijos para apoyar a su marido.

