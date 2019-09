23 sep 2019 saracorral

Anabel Pantoja, procedente de unas de las sagas televisivas más mediáticas, entro en la casa de 'GH VIP 7' para cumplir su sueño, ganar, algo que ha visto truncado en la primera semana ya que se ha convertido en la primera expulsada de la edición.

Bastante dolida y decaída, la joven le agradecía a sus seguidores el apoyo tras esta publicación en Instagram. "Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido, aunque haya sido una semana exprés ha sido intensa, me quedo con que la mayoría de mis compañeros no me votaron y cuidaron de mi hasta el último minuto", comenzaba a decir la sobrina de Isabel Pantoja.

Y continuaba: "Irene Junquera es una tía 10, y me alegro mucho qu e se quede. Ahora ha que darle fuerza a mi Gypsy, Noemí Salazar, porque no puede salir".

Ahora, tras su gran decepción, ha decidido viajar con su chico para tomarse unos días de relax. Donde ha sorprendido a sus seguidores con este increíble topless.

La publicación, que cuenta ya con más de 47.000 'likes' se ha llenado de comentarios la mar de diversos, entre los que se pueden leer:"Para mí ya has ganado 'GH VIP 7'", "Eres perfecta", "Que injusto fue, no me lo esperaba para nada.. . En al repesca tienes que entrar" o "Guapísima".