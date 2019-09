23 sep 2019

Dicen que la venganzas es un plató que se sirve frío, y la ganadora de la primera edición de 'GH Dúo', María Jesús Ruiz, parece haber dejado en reposo la suya para Anabel Pantoja, primera expulsada de 'GH VIP 7', hasta encontrar el momento de disparar contra ella. Anoche fue ese instante preciso en el que la modelo sacaba el resquemor contra la sobrina de Isabel Pantoja.

El debate de ayer sirvió para que se vieran las caras por primera vez. El presentador, Jordi González, se dirigía a Ruiz: "Quiero saber si María Jesús Ruiz se siente muy satisfecha esta noche". A la inmensa mayoría de los presentes pillaba por sorpresa esta pregunta.

"Yo me siento satisfecha, yo auguré que se iba Anabel, y estoy supercontenta porque la audiencia soberana ha decidido y porque durante tres meses de concurso ella estuvo dando una caña tremenda a mi madre y a mi madre no le toca nadie", era la respuesta que daba casi antes de que Jordi cerrase la boca...

...y a Anabel se le quedase abierta, porque no entendía de qué estaba hablando la ex Miss España. "Has augurado y te has alegrado del mal ajeno", le recriminaba a una María Jesús que parecía tener respuesta inmediata para todo lo que se le ponía encima de la mesa: "Del mal ajeno no, de tu expulsión".

Pantoja seguía desconcertada, así que intentaba defenderse, negando haber tenido nunca un trato inapropiado con la madre de Ruiz: "Yo a tu madre la traté con muchísimo respeto, no sé lo que te han contado... Y te digo una cosa, me alegro muchísimo de tu bien, de que ganaste el concurso y no como tú". María Jesús, que aludía al karma, cerraba la conversación con un "la audiencia es soberana", un recurso muy manido para cuando se habla de 'realities'.