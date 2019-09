24 sep 2019

Compartir en google plus

Tres años después, Antonio David Flores ha vuelto a primera línea mediática. Y con este regreso a la televisión de la mano de 'GH VIP 7' también han vuelto todas las historias familiares inconclusas. Un pasado en el que sufrió y de cuyo sufrimiento culpa a una única persona: Rocío Carrasco.

Esta vuelta está motivada, de manera principal, por los problemas económicos que arrastra desde hace años. Unas deudas que, a su vuelta de Guadalix de la Sierra, van a seguir esperándole. Al menos, parte de ella, porque por muy lejos que llegue en el 'reality' no parece que vaya a ser capaz de reunir los algo más de 250.000 euros que, entre unas cosas y otras, debe.

Antonio David debería unos 80.000 euros a su exmujer en concepto de manutenciones no satisfechas. Por ello, nada más poner un pie en la casa más famosa de este país, Rocío pidió que se le embargase hasta el último céntimo de lo que percibiera por estar allí dentro. O eso lo que se ha publicado, porque de la boca de Rocío, inmerso en la gira del musical homenaje a su madre, no ha salido ni media palabras. Ni de esto ni de nada que no tenga que ver con su faceta laboral.

A esa cantidad habría que sumarle la que reclama el abogado Marcos García Montes, en un escrito presentado ante la Justicia en mismo día que el de Carrasco. Este proceso, sin embargo, colea desde hace bastante más tiempo. Concretamente cuando Rocío Jurado aún vivía y el que ya era su exyerno realizó unas declaraciones con ella en Argentina.

Antonio David perdió ese juicio. También todas las instancias posteriores. Y ha llegado hasta hoy en día, de modo que debe 84.478 euros por la primera instancia, 51.054 euros requeridos por la audiencia y 40.775 tras la sentencia del supremo. Un total de 176.307 euros.

¿Podrá hacer frente el exguardia civil a los 256.307 euros que pesan sobre sus espaldas? Va a tener que hacer muchas entrevistas una vez fuera del 'reality'.