25 sep 2019 sara corral

La guerra entre Anabel Pantoja y Kiko Hernández se remonta a tiempos inmemoriales. Y es que desde que ambos empezaron a trabajar juntos en 'Sálvame', su relación amor-odio ha ido creciendo cada vez más. Y anoche, en pleno directo de 'GH VIP 7' le dieron una noticia a Anabel que la dejó helada.

"¿Sabes que delante de mí, Kiko voto cinco veces para que tu salieras de la casa?", le decía Jorge Javier Vázquez a Anabel Pantoja, a lo que esta constestaba: "Sí, sí lo sé, me lo acaba de decir".

"Claro que se lo he dicho, si yo quería que saliera", decía Kiko Hernández riéndose. A lo que la sobrina de Isabel Pantoja contestaba: "Pues tu decías que me querías tener lejos tres meses, y ahora vas y votas para que salga. Pues una cosa te digo lo has conseguido, y ahora voy a estar dándote por c***".

"A ver quien va a acabar dando a quien", decía Kiko riéndose, a lo que Anabel contestaba: "Oye, que era solo una forma de hablar". Mientras todo el plató estallaba en carcajadas y Jorge Javier seguía la broma.