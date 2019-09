25 sep 2019

El pasado domingo, Irene Rosalesllamó "sinvergüenza" a su cuñada, Chabelita Pantoja, desde el plató del programa en el que colabora, 'Viva la vida'. Fue la última gota que faltaba para colmar el vaso. O, si lo prefieren, la chispa que supuso el detonante para que la joven decidiera sacar toda la artillería pesada.

Isa P. -así es como quieren que la llamen ahora- lanzaba un recadito a Irene a través de su compañero de 'El programa de Ana Rosa' Pepe del Real. "Irene debería preocuparse más de cuidar su matrimonio que de cuidar la relación entre los hermanos", era el mensaje que mandaba transmitir.

No contentos con esa información, desde 'Sálvame' descubrían ayer cuál era ese motivo por el que Rosales debe preocuparse algo más... Efectivamente, la sombra de la infidelidad, que planeaba desde que Pepe abriera la boca indicado por Chabelita, era a lo que se refería la joven con esa amenaza.

La misma habría tenido lugar a principios de abril, justo cuando Kiko salió de la casa de 'GH Dúo' siendo finalista. Era Kiko Hernández quien se encargaba de arrojar algo más de luz al asunto y añadía que la mujer con la que el 'DJ' le habría sido desleal a su mujer es una persona muy, muy conocida por todos los telespectadores de Mediaset.

No desvelaba esa identidad, dando paso a una quiniela donde cada cual ha colocado los nombres que más le han encajado, pero sí señalaba, de manera reiterada, que no es lo mismo lavar los trapos sucios de una infidelidad en casa que una vez que ha salido a la luz. Máxime cuando no es la primera que perdona Irene.

Raquel Bollo recomendaba a Kiko, Irene y a la mismísima Isabel Pantoja que guarden silencio y no le sigan el juego a Chabelita, que parece no tener límites a la hora de hacer saltar por los aires la tranquilidad de Cantora.