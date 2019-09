23 sep 2019

No hay tregua entre Irene Rosales y Chabelita Pantoja. La mujer de Kiko Rivera, que la semana pasada debutaba como colaboradora de 'Viva la vida', aprovechaba también este domingo para dedicarle unas palabras a su cuñada que no le van a gustar ni un pelo.

El pasado jueves, en la presentación de su 'single', Chabelita rompió a llorar sobre el escenario al recordar que nadie de su familia estaba a su lado en ese momento tan importante para ella. Unas lágrimas que, según el entorno cercano a la tonadillera, estaban llena de hipocresía, puesto que ya sabía que su madre no iba a asistir.

De hecho, la propia Pantoja, a través de su amiga Raquel Bollo, manifestaba en 'Sálvame' estar harta de que su hija fuese de víctima. Algo que Irene no solo apoyó, sino que, dando un paso al frente, fue aún más dura con ella.

Rosales no pudo contenerse cuando Isabel Rábago señaló que Chabelita se había tomado como un ataque el mensaje que su madre lanzó a su prima Anabel, en directo, ese mismo jueves en 'GH VIP 7'. "¿Y el ataque que ella le hizo a su madre y su hermano el día de la presentación? Las lágrimas que hace en medio del escenario y tras bajarse de él lo primero que dice es que no tiene problemas ni con la justicia ni con las adicciones", soltaba el bombazo.

Tocar a tu familia de esta manera, es muy sucio y muy rastrero"

No era todo: "Soltar eso de repente. A mí perdona que te diga pero eres una sinvergüeza. Al igual que cuando hizo la entrevista que fue por lo que a mí me sentó mal y por lo que a día de hoy no me hablo con ella. Por las declaraciones que hizo hablando de la enfermedad de su hermano. Adicciones no cariño, enfermedad. Cuando estás tocando a tu familia de esta manera es muy sucio y muy rastrero".

"Me parece tan absurdo y tan ridículo lo que se está montado con lo que hay detrás", zanjaba su opinión sobre el numerito que había montado la niña en la Sala Kapital y que deja de manifiesto que están más alejadas que nunca.