25 sep 2019

El jueves pasado, Cotilleo.es anunciaba que, esta vez sí, Sandra Barneda y Nagore Robles habían dado por finalizada su relación. Ayer, el mismo medio iba a un paso más allá al asegurar que la aparición en escena de una tercera persona, traída por la presentadora a la trama de esta historia, había sido definitivo para la separación.

Así que, los ojos se posaban en las redes sociales de Nagore para ver esa primera reacción tras conocerse el desamor. Porque, han pasado ya casi 48 horas y ni una ni otra ha salido a desmentirlo, como sí han hecho en ocasiones anteriores...

La colaboradora televisiva reaparecía ayer en Instagram. Lo hacía con dos fotos. La primera, un 'selfie' junto al que, además de recalcar la obviedad de que era ella, colocaba un buen número de tréboles. ¿Está aludiendo a alguien con esa alusión a la suerte?

Horas más tarde, la vasca presumía de cuerpazo en bikini con una imagen rescatada del recién concluido verano y en la que irradia felicidad absoluta. "Otoño, siempre me llenas de sorpresas, sonrisas y sueños. Quizás seas mi estación favorita porque vienes llena de energía, aunque tal vez fue verano quien me dejó con la suficiente para todos los planes que me ofreces. Aquí te espero deseando disfrutar una temporada más juntas", escribía al lado de la instantánea.

No tardaba en reaparecer ante los ojos de sus 'followers' Sandra. Horas más tarde que Nagore colgara esas fotos, hacía lo propio, advirtiendo que estaba buscando la inspiración, porque tocaba ponerse delante del folio en blanco y escribir.