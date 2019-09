25 sep 2019 sara corral

Mila Ximénez ha sido una de las concursantes de 'GH VIP 7' más esperadas de esta edición, y ayer por fin llegó uno de los mejores momentos la gala, 'La curva de la vida', momento en el que Mila se ha derrumbado.

"Tú lo conoces muy bien, pero sabes que la han marcado tres o cuatro situaciones, momentos muy altos o muy bajos, momentos intermedios he tenido pocos", comenzaba diciéndole a Jorge Javier Vázquez.

"Con 18 conozco al primer amor de mi vida, fue una relación complicada porque no era una persona libre y yo era muy jovencita. Tuve muchos problemas, pero seguimos adelante porque estábamos enamorados y nos queríamos", proseguía diciendo, a lo que añadía: "Algo pasó una noche que hizo que mi mundo se viniera hasta aquí, hasta el infierno".

"Sé que fue un matrimonio a la ligera, él venía de una relación rota que no superó, yo venía de una relación que fue un infierno y nos juntamos dos personas que queríamos convivir, pero creo que ninguno de los dos estábamos preparado para eso. Yo no había vivido nada y cometí el error de quererlo vivir todo con él. Me sentí libre como un pájaro, él me dejaba libertad, pero utilicé esa libertad mal gestionada", decía recordando su matrimonio con el tenista Manolo Santana.

"Con el nacimiento de Alba me subí al cielo más infinito", continuaba contando y proseguía: "Hasta que llegamos a separarnos y esa separación me llevó al punto de partida otra vez,perdí el timón de mi vida".

La colaboradora de 'Sálvame', que asegura que con la televisión y la llegada de 'Aquí no hay tomate', su vida cambió para bien, ha querido sentenciar diciendo: "Yo salvé la niñez de mi hija que ella lo recuerda con mucha felicidad, con mucha paz… y eso me compensa, lo volvería a hacer".