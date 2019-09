25 sep 2019 sara corral

La casa de 'GH VIP 7' da para todo, y es que además de peleas hay sueños premonitorios. Mila Ximénez ha sido la autora de este sueño en el que el protagonista era Kiko Jiménez, un sueño de lo más complejo que ha dejado al joven bastante preocupado.

"He soñado que tenías un bebé en brazos mientras le dabas de comer. Además, tenías el regazo mojado, que eso no lo entiendo muy bien. ¿Será que está Sofía embarazada?", decía Mila. Kiko, con la cara casi paralizada decía: "¿En serio has soñado eso?. El regazo mojado puede ser por las Maldivas... allí no hay otra cosa que hacer que no sea...".

La casa empezó a tomarse el tema a risa haciendo referencia a un verdadero embarazo de Sofía. "¿Te imaginas que ahora te dice el super que vayas y te da un 'predictor' positivo?", le decía Noemí Salazar.

"Tengo edad para tenerlo, no me importaría, me haría muy feliz la verdad, y se que a la madre también", decía Kiko, aunque dentro del confesionario se le veía algo más preocupado.

Maite Galdeano, su suegra, se encontraba en plató perpleja. "Esto es muy fuerte. Yo no tengo ni idea, pero como sea verdad...", decía la madre de Sofía Suescun. Tendremos a que esta se manifieste para saber si es real o no.