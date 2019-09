25 sep 2019 sara corral

Con solo dos semanas de emisión, esta edición de 'GH VIP 7' se ha convertido en una de las más polémicas y agresivas de la historia del programa. Esta semana los nominados eran tres: Hugo, Dinio y Noemí. Este ha sido el primer salvado, te lo contamos.

La casa, que está dividida en dos grandes grupos, rezaba porque la salvada fuera Noemí Salazar, ya que Hugo y Dinio se han consagrado como los dos grandes enemigos de la convivencia.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el primer salvado fue Dinio. Este, que no se lo esperaba, no puedo evitar emocionarse al conocer la noticia, y entre sollozos, dijo las siguientes palabras: "No me lo esperaba, me ha dado una inyección de todo. Hubo un momento de mi vida que pensaba que mi sueño no se iba a cumplir y ya gane con esto".

Además, el concursante quiso añadir algo. "Me daba miedo defraudar a mi mujer, mi familia y mis amigos", decía mirando a cámara mientras aguantaba las lágrimas.