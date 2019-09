26 sep 2019 sara corral

La guerra entre los miembros de la familia Pantoja es algo que está a la orden del día. Sin embargo, últimamente las peleas, las declaraciones y los "plantones", están teniendo demasiada fuerza. Es por ello, que en la presentación de la discoteca 'Hoyo', propiedad de Kiko Rivera, Irene Rosales ha decidido hablar.

"Mi madre tiene sus cosas, como madre se preocupa por algunas cosas, y ella tiene que entender que yo soy mayor, y que nunca voy a hacer nada malo. Ella sabe que yo ni tengo vicios ni tengo problemas con la justicia", fueron las declaraciones de Chabelita tras dar por finalizada la presentación de su último 'single'.

Palabras a las que Irene no puedo contenerse y contestó en directo llamándola "sinvergüeza". Tras las declaraciones de la hija de Isabel Pantoja, que aseguraba que su hermano había sido infiel a Irene con alguien muy famoso dentro de la cadena Telecinco. La mujer de este ha decidido contestar.

"No voy a entrar en nada. No voy a seguir con esta guerra. No es ni mi forma ni mi estilo. Estamos felices, súper enamorados, tenemos una familia formada y vamos a seguir adelante", ha sentenciado la exconcursante de 'GH DÚO', que añadía: "Respeto muchísimo a mi familia y no quiero que nadie lo siga pasando mal".