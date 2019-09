12 sep 2019

Compartir en google plus

Si hay alguien que hable con serenidad y sinceridad en el seno de la familia Pantoja, esa es, sin duda, Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera. Participante de 'GH Dúo' junto a su marido, Anabel Pantoja la ha elegido como una de las dos defensoras para 'GH VIP 7'. Ayer, por supuesto, estuvo en la gala inaugural y contestó a las preguntas del presentador, Jorge Javier Vázquez, sobre su relación con su cuñada, Chabelita Pantoja.

"Hay una relación un poco que está en 'stop'. Ahora mismo no hay relación porque se han producido una serie de circunstancias que no las acepto", decía sin que se le moviese una pestaña y haciendo alusión, sin nombrarlo, a la entrevista que concedió cuando Irene y Kiko participaron en el 'Dúo' y en las que no la dejaban en muy buena posición.

Por supuesto, Jorge Javier ahondó en el tema y le preguntó su estaría presente en la puesta de largo del primer 'single' de Chabelita, que tendrá lugar mañana mismo. Rosales, que ya va cogiendo tablas en esto de la televisión dio una respuesta ágil: "No voy a ir porque estaré con mis niñas", explicaba mientras excusaba que ya iba a tener que estar en Madrid miércoles y jueves por la defensa de Anabel, y las niñas viven en Sevilla.

Y aprovechando que Omar Montes también estaba por allí, Vázquez hiló y le preguntó por esos mensajes que Chabelita le sigue mandando a altas horas de la mañana, sobre todo cuando está de fiesta, porque como dice el cantante, si está en casa es cuando "le entra la ansiedad".

Sí, sin quererlo, ayer Chabelita, que parece ser el perejil de todas las salsas últimamente, tuvo su pedacito de protagonista en la gala inaugural de una gala de 'GH VIP' que promete darnos grandes momentos.