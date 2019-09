27 sep 2019 sara corral

Tras la gran guerra que hay entre los miembros de la familia Pantoja, son muchas las especulaciones y los rumores sobre nuevas informaciones que estos ofrecen. La última ha sido dada por Gemma López en pleno directo de 'Sálvame', momento en el que Anabel Pantoja ha saltado.

Según ha informado Gemma López, al parecer, Isabel Pantoja tiene preparados distintos proyectos laborales de cara a la Navidad, y han sido en estas conversaciones profesionales donde se han escuchado cosas sobre la relación que mantiene actualmente con su hija, Chabelita. "Al parecer, lo que pide Isabel es que no le den cobertura a su hija para contar ciertos temas familiares", aseguraba la periodista.

Ha sido entonces cuando Anabel ha saltado diciendo: "Jamás de los jamases mi tía desearía que mi prima dejara de trabajar. Es evidente que está dolida, pero eso no lo desearía nunca".

"Yo no he dicho que Isabel diga que Chabelita no trabaje. Solo he dicho que ha pedido que no le den cierta cobertura para hablar de que temas", sentenciaba Gemma. Tendremos que esperara para ver como se soluciona todo este embrollo.