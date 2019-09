27 sep 2019 sara corral

El maestro Joao y Pol Badía se convirtieron en una de las parejas más polémicas y buscadas de la televisión durante la instancia del vidente en 'GH VIP 6'. Y es que aunque nadie confiaba en la pareja, ambos llevan más de un años juntos. Sin embargo, el maestro Joao contó algo a sus compañeros que hizo que el joven se derrumbara en el plató de 'GH VIP 7'.

"Si hay alguien que comete errores y hace las cosas malas en nuestra relación soy yo. Tengo miedo de que fuera me saquen cosas", comenzaba diciendo el vidente, a lo que Pol añadía: "No estábamos bien, no estábamos atravesando un buen momento, no quería hablar de esto pero como él lo ha dicho no tengo otro remedio. Ya no hablábamos como antes ni estamos como antes, en agosto no nos hemos visto ni una vez en todo el mes".

El joven seguía contando: "Estuvimos tres semanas sin hablarnos. El entró a la casa y la situación era: tú haz tu concurso, valora si me echas de menos o no y después hablamos, pero no imaginaba esto que acaba de decir. Estoy flipando".

"No entiendo que quede con una persona a espaldas mía. Voy a hacer todo lo posible por seguir con él, gracias a él he aprendido que puedo ser feliz con una persona del mismo sexo y con independencia de la edad. Voy a luchar y no quiero tirar la toalla", sentenciaba diciendo el joven.

No sabemos que pasará, tendremos que esperar a que el Maestro Joao sea expulsado para que ambos se vean y nos dejen saber más sobre esta historia.