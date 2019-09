28 sep 2019 carlos pérez gimeno

el delantero del Atlético de Madrid y la modelo italiana, son uno de los matrimonios más consolidados, siempre se les ve juntos y muy enamorados. Se casaron en Venecia hace ahora dos años, y fruto de su relación tienen gemelos. El futbolista se ha convertido en embajador de la marca de relojes BUTTON WATCH, de manera que Álvaro ha apoyado esta colección capsula diseñada por su esposa, y que se podrá adquirir en los centros de El Corte Inglés.

Corazón ¿Cómo surgió este proyecto?

Álvaro Morata Estuve hablando con unos chicos que conocía de toda la vida, son muy jóvenes, y me comentaron que tenían un gran proyecto, nos lo presentaron y gracias a su método de trabajo y la motivación que tienen encajaban perfectamente. Nosotros también somos un matrimonio joven con ganas de hacer cosas y este proyecto nos pareció muy interesante, y tengo que decir que los más bonitos son los que ha diseñado Alice.

C. ¿Siguen las tendencias de moda?

A.M. A mí siempre me toca opinar lo que se pone Alice y hoy la he ayudado a vestirse. (Risas). Lo que si te puedo decir es que me gusta mucho toda su colección.

C. ¿Le gustaría que alguno de sus hijos siguiera sus pasos?

A.M. Bueno, ahí no me voy a meter. Cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana, aunque reconozco que me haría ilusión. Nunca les vamos a influenciar y cuando llegue el momento, que ellos decidan a lo que se quieran dedicar, que les guste, y, sobre todo, que respeten a la gente, que es lo más importante.

C. ¿Qué tal está del esguince?

A.M. Estoy mejor, muchas gracias.

C. Esta firma tiene también un lado solidario, ¿no es así?

A.M. Esa también ha sido una de las razones para entrar como inversores y creo que estas cosas son importantes. Hay varias maneras de estar en una empresa y con gente sin estar presente, y otra es poner la cara, y nosotros estamos orgullosos de ser también imagen. No solo inversores, como acabo de contar, y si no fueran grandes personas, pues no lo hubiéramos hecho.

C. ¿Cómo fue su reacción cuando Alice le contó esa idea?

A.M. Siempre intento apoyarla en todo lo que puedo, y ojalá pudiera acompañarla muchas más veces, porque ella siempre lo hace conmigo. A veces no puedo por el calendario, que no me lo permite, pero me encantaría estar con ella en todos los sitios a donde va. Hay veces que nos lo impiden nuestros compromisos profesionales.

C. ¿Contento con la temporada?

A.M. Bien, acaba de empezar. Pienso que va a ser una gran temporada para nosotros, y estamos contentos.

C. ¿Álvaro, Fernando Torres o Cristiano Ronaldo?

A.M. Hombre, eso no hace falta ni preguntarlo. Por supuesto que Fernando Torres. (Risas).