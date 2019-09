29 sep 2019

Se ha escrito un nuevo capítulo en la relación de Miriam Saavedra y Carlos Lozano. Cuando parecía que todo estaba en calma y que incluso planeaban tener un hijo juntos, la tormenta ha vuelto a aparecer, llevándose todo a su paso.

El presentador visitó 'Sábado Deluxe' y allí relató las dudas que siente con respecto a su relación con Miriam, fruto de las cobras que le hizo en directo y del 'affaire' que la peruana protagonizó con Hugo Castejón.

Su estilo de vida, sus amistades... son cosas que no terminan de llenar a Carlos Lozano, que afirma estar harto y busca mayor tranquilidad. Quizás por eso le dio un ultimátum que pareció no salirle como esperaba: "Me he peleado con todo mi entorno por ella, así que le he dicho que si me quiere tendrá que demostrarlo"

Está dando razones más que evidentes para dejar la relación" Miriam Saavedra

Ante lo que Jorge Javier Vázquez no dudó en afirmar: "¡No sabes cómo quitártela de encima! No estás enamorado de ella, te hace sentir más joven y lo ves como el último tren". Sus palabras no pasaron desapercibidas, tampoco para Miriam, que seguía atentamente el programa y no dudó en responder a través de un mensaje demoledor.

"Carlos está buscando un pretexto para dejarme, pero ya lo tiene: lo dejo", afirmó. Poco después entró en directo telefónicamente para decir: "En ningún momento he dejado a Carlos. Yo he comentado mi malestar, es él el que está ahí sentado hablando de la relación. Está dando razones más que evidentes para dejar la relación", ha declarado.

A juzgar por sus palabras, queda un nuevo capítulo por escribir en este culebrón que comenzó hace ya cinco años.