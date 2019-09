30 sep 2019

Compartir en google plus

La Justicia fue clara: la hija de David Bisbal y Elena Tablada no podía aparecer en sus redes sociales. Ni subirlas a partir de ese momento ni permanecer a los ojos del público las que ya había, que debían ser borradas. Una decisión que se tomó tras la denuncia del cantante, que consideraba que la madre de la niña estaba usando su imagen con fines comerciales -y eso que ella estaba dispuesta a enterrar el hacha de guerra-.

Pero parece que la diseñadora no tiene previsto quitar las fotos que ya había compartido con sus 'followers'. Por el momento, estas siguen en el mismo lugar que estaban y sin visos de que vayan a ser retiradas, por decisión de ella del mundo cibernético.

El programa 'Socialité' se ponía en contacto con ella que no le daba mayor importancia al tema, limitándose a responder: "Las fotos están ahí, es mi hija y están ahí". Vamos, que no ve problema en que un juez diga que hay que retirarlas y ella no hacerlo.

Desde el mismo programa de Telecinco explicaban que Tablada puede enfrentarse a una multa semanal mientras no haga caso de las indicaciones que se le han dado desde los tribunales. También podría tener que hacer una nueva visita a los juzgados para explicar a qué se debe este desacato.