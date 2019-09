30 sep 2019 sara corral

Irene Junquera se ha derrumbado completamente dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que antes de conocer que había sido salvada, a la periodista se le hacía cuesta arriba la convivencia con algunos de sus compañeros. Sobre todo con Kiko Jiménez y 'El Cejas', quien considera la joven que siempre están menospreciándola y criticándola.

"Hoy me he levantado apática totalmente, como que no hay nada que me pueda hacer ilusión especialmente. He pensado en el día que me esperaba y me he venido un poco abajo", comenzaba diciendo Irene.

A lo que añadía entre lágrimas: "Estoy súper apática y además todo esto de coordinadora, la tía razones y todas estas mierdas pues al final lo que ha conseguido eso es que no hable porque no me apetece que me digan eso ni de broma. Porque al final tía si a tí están todo el rato diciendo que eres muy pesada o no sé qué.. Ha llegado un momento que te saturas y me voy anulando"

"Irene en realidad ha venido aquí a hacer amigas. Ay Irene que se te ve el plumero. Hija que des juego", eran los comentarios más suaves que podían escucharse de parte de los jóvenes. Es por ello que Irene ha estallado sin poder controlarse. "Qué c... hijos de una hiena. Todo el rato pum, pum, pum, pum, ostras llega un momento que te quemas. Yo creo que aquí hay gente que está conmigo porque no le queda otra y esa sensación no me gusta", sentenciaba la periodista.