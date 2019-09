26 sep 2019 sara corral

Adara Molinero y Noemí Salazar se proclamaron enemigas el día de la fiesta de la vendimia en la casa de 'GH VIP 7'. Y es que la actitud de Adara, Hugo Castejón y Dinio, no gustó nada a sus compañeros, es más, llegó incluso a asustarlos. Es por ello, que desde ese momento los problemas han ido creciendo.

"Me puse muy mal, me dio un ataque de ansiedad. Vosotros no lo entendeis pero soy una niña que nunca ha salido sola, nunca he salido de fiesta y no estoy acostumbrada. El día de la fiesta cuando vi a Hugo tan nervioso y tirando las uvas así me dio un ataque que me mareaba", le explicaba Noemí a Adara mientras cenaban.

Adara por su parte, le aseguraba que no hubo ninguna intención de molestar o de increparles, y que únicamente querían disfrutar de la noche y pasárselo bien.

¡Ojo! ¡Abrazo entre Noemí y Adara! Lo hemos visto en directo durante la publi. ¿Reconciliación a la vista? #GHVIPÚltimaHora2pic.twitter.com/6ToD9nof3Q — Gran Hermano (@ghoficial) September 25, 2019

Al final, ambas se sumergieron en un abrazo guardando el hacha de guerra. Noemí está nominada este jueves, por lo que no sabemos si hoy abandonará la casa.

Ahora que Adara ha hecho las paces con ella, será difícil decidir quien quiere que se vaya, pues el otro nominado es su amigo Hugo Castejón.