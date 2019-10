1 oct 2019 sara corral

Tras su paso por 'GH DÚO', Antonio Tejado se ha desvinculado del foco mediático por completo y no se ha dejado ver. Sin embargo, hace un par de semanas reapareció dando una exclusiva en la que contaba sus problemas con el alcohol y la droga. Algo que sin duda ha sido muy comentado.

Ayer 'Sálvame' explotó con las palabras que Lydia Lozano tenía para Antonio. "No me parece bien que se vaya a una revista y se cuenten unas cosas porque necesita dinero cuando a lo mejor todo no es verdad", decía la colaboradora.

Y es que tras la exclusiva que Ylenia Padilla dio meses después de su ruptura con Antonio, Lydia ha asegurado que : "Yo sabía por qué habías cortado con él, pero tampoco se puede ir a una revista a decir ciertas cosas que no son verdad todo porque necesite dinero".

"Has dado a entender que ha vuelto a las andadas, has dicho que ha mentido y que lo ha hecho para ganar dinero", ha retransmitido Rafa Mora de parte de su amigo Antonio. Palabra a las que Lydia ha contestado: "No voy a ir sola a ese juicio".