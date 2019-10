1 oct 2019

Durante un tiempo, vimos como María Jesús Ruiz saltaba de la relación con José María Gil Silgado a la que tenía con Julio Ruz. Una y otra vez. Como la alternancia en el poder de un sistema político bipartidista. Pero parece que, por fin, la ex Miss España ha pasado página y ha olvidado a los dos empresarios.

Ayer, la revista '¡Qué me dices!' mostraba en si portada a María Jesús al lado de un hombre al que le atribuyen en principio de una historia de amor. Se trata de su 'community manager', del encargado de gestionar sus redes sociales. Entre 'like' y 'like', habría surgido la chispa del amor.

Un amor que, en la mencionada revista, pasean sin pudor por las calles de Zaragoza, sin importarles ser capturados y, como ha sucedido, convertirse en portada y en noticia. Quizás, después de las historias rotas por las que ha pasado Ruiz, esto es justo lo que necesita.

María Jesús Ruiz con Curro en la portada de la revista '¡Qué me dices!'. pinit dr.

¿Quién es él? Se llama Francisco Miguel, pero la publicación que ha ofrecido la exclusiva apunta que le llaman Curro. Tiene 32 años y, al parecer, el tiempo que pasan juntos por motivos laborales les habría llevado a iniciar, también, una estrecha relación personal.

Además, contaría con el beneplácito de Juani, la madre de la modelo, algo que no había sucedido ni con Gil Silgado ni con Ruz, con quien se ha dedicado todo tipo de lindeces en los platós de televisión en los últimos años.