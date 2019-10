2 oct 2019 sara corral

Adara Molinero se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que tras haber estado muy pegada a Hugo Castejón, la casa entera se puso en su contra. Y ahora, poco a poco, está recuperando la confianza de ciertas personas.

Ayer, Adara realizó 'la curva de la vida', y nos dejó con algunos impactantes momentos como este.

"Nací y al año o así, mis padres se separan y durante mi infancia, que me perdone, mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano, conmigo y con ella… Si ahora me está viendo que sepa que mi infancia se vio marcada por él, yo le tenía auténtico terror", comenzó a decir la joven entre lágrimas, preocupada por causar daño a sus seres queridos con estas duras declaraciones.

Adara siguió hablando y contando momentos de su adolescencia, que también marcó un punto de inflexión en su vida. "En mi adolescencia sufrí muchísimo, mucho, mucho por una persona de mi familia que siempre ha tenido depresiones muy fuertes", decía la joven.

Sin embargo, no todo ha sido dolor, ahora mismo Adara está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. "Hugo es alguien increíble, me respeta, pensamos igual, vamos en el mismo sentido, tenemos los mismos valores, yo soy su prioridad, él lo da todo por mí. Cuando le conocí pensaba que me estaba vacilando porque tenía todo lo que yo quería", decía la joven sobre su actual pareja.

Y sentenciaba: "Nuestro bebé, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, es mi pico de felicidad, se lo agradezco muchísimo porque sé que siempre va a estar bien con él".