3 oct 2019

José Antonio León es uno de los rostros habituales fuera del plató de 'Sálvame', haciendo reportajes allá donde la actualidad y su programa le necesiten. Ayer, precisamente delante de la audiencia que lleva años siguiendo su trabajo, confirmó la noticia: se ha comprometido con la mujer con la que lleva menos de un año saliendo.

Minutos antes, uno de sus compañeros aseguraba que José Antonio y Rocío Madrid, que ya es una constante en sus redes sociales, habían tomado la decisión de comenzar a planear su boda. Él no tenía problemas en reconocerlo un poco más tarde.

No tenía por qué ocultarlo. Como no ha ocultado ese amor que ha aireado en Instagram desde los albores del romance. Porque le ha dedicado mensajes cargados de romanticismo a esa chica con la que, ahora, ha decidido pasar el resto de su vida.

"¡Espero que lo que nos está pasando sirva para todos aquellos que no creen! ¡Que no tenga miedo a gritarlo! ¡Que no les asuste mostrarse! ¡Que quieran! ¡Que sean felices!¡ Que amen como yo lo hago! Si no tendré bastante con que cada mañana pueda verte sonreír como lo haces. Te quiero Mi Ro", escribió en una de esas publicaciones.