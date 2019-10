3 oct 2019 sara corral

Las especulaciones sobre un supuesto 'affaire' dentro de las paredes de la casa de 'GH VIP 7', resuenan por todos lados. Y es que la estrecha relación entre Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun y Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, se está empezando a convertir en el tema principal de las galas.

Ambos han protagonizado una nueva escena que sin duda dará que hablar. Los jóvenes han querido compartir con la audiencia como fue conocer a sus respectivas parejas y algunos de los peores momentos que han vivido junto a ellas.

"Yo conocí a Sofía hace muchísimos años, y tuvimos un lío cuando ella no era conocida", comenzaba a decir Kiko, a lo que añadía: "Luego nos distanciamos, ella hizo su vida y yo la mía. Fue cuando empecé con Gloria Camila. Luego nos reencontramos en televisión y de ahí, poco a poco hasta ahora".

Estela por su parte ha contado uno de los momentos más duros que vivió con Diego. "Yo no quería pero me dijo que no me podía hacerme feliz ni quererme como yo lo quería. Pero cuando él se encontró, supo encontrarme a mí", decía la joven sobre la separación pasada que tuvieron.