3 oct 2019 sara corral

Hoy es día de expulsión dentro de la casa de 'GH VIP 7' y los nominados son Mila Ximénez y Dinio. La colaboradora de 'Sálvame' sabía desde su entrada a la casa la cantidad de amigos defensores que dejaba fuera, sin embargo, el cubano no lo tenía tan claro. Así que esta ha sido su grata sorpresa.

Nagore Robles acudió a la casa de Guadalix de la Sierra para darle apoyos al concursante. Momento que este no se esperaba, y que sin duda le emocionó. "Cuando venimos a esta casa todos cambiamos pero tú eres esencia pura, un tío muy transparente", le decía la comentarista.

Con la lágrima casi asomando, Dinio no podía contener su emoción y le contestaba: "Gracias Nagore me has subido, no me lo esperaba, pensé que estaba mi mujer sola".

No sabemos si hoy será el último día de Dinio dentro de la casa, ya que los porcentajes están demasiado reñidos, 40,6 % y 50,4%, exactamente. Tendremos que esperar a esta noche para saber quien de los dos abandonará finalmente la casa.