4 oct 2019

En noviembre cumplirá 80 años, pero la edad solo influye en que ahora Concha Velasco quiere ver la vida en el lado positivo. Hace un año de su última mudanza (y van quince), pero cree que será definitiva, que para algo tiene como vecinos a sus dos hijos. Imparable en lo que a trabajo se refiere, Velasco es pura raza.

Corazón Dígame, ¿por dónde empezamos la entrevista? porque con usted se puede hablar de trabajo, salud, dinero, amor… vamos que es una fuente inagotable y hacía tiempo le tenía ganas.

Concha Velasco He decidido que esta entrevista no sea un interrogatorio, ya que lo que hoy me importa es hablar de la vida. Te diré que vengo de vivir un éxito impresionante en el Festival de Mérida con la obra Metamorfosis y te aseguro que no me esperaba ese triunfo y menos después de haber dejado el listón tan alto años atrás con Hécuba. Tuve la suerte de conocer al director David Serrano, que me propuso hacer de narradora en este montaje. Te aseguro que nunca le agradeceré lo suficiente a mi representante, Antonio Durán; a mi productor, Jesús Cimarro; y a mi hijo Manuel, que además de hijo es mi padre, madre y el director de mi vida, que me hayan convencido para sumarme a Mérida.

C. Y cuando una sabe que los 80 están a la vuelta de la esquina, ¿no ve la vida de otra manera?

C. V. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que los niños y los mayores pueden decir lo que les de la gana. Creo que la buena educación tiene que permanecer siempre. El 29 de noviembre cumpliré 80 y será la primera vez que no lo celebre delante del público, sino que será un aniversario en mi casa, con mi hermano y cuñada, mi sobrina, los Barona Ibáñez, que son mi familia de toda la vida, mis hijos… Esta vez va a ser un acto familiar e íntimo.

C. Lo de las mudanzas no tiene secreto para usted.

C. V. Fíjate que el otro día abriendo una caja apareció mi alianza de bodas que he decidido ponerme. Paco Marsó, además del padre de mis hijos, fue una buenísima persona con todo el mundo, aunque no haya sido un buen marido. Hicimos espectáculos grandiosos, sé que ayudó a muchísima gente y de ahí que días atrás, mis hijos y yo llegásemos a un acuerdo donde decidimos que no iba a hablar nunca mal de Paco. La familia y los amigos son sagrados, soy una afortunada de la vida, y no hay que hablar mal de nadie, y menos aún del padre de mis hijos. Sigo con la obra El funeral, con la serie Las chicas del cable y con Cine de barrio en TVE y no hay necesidad de recrearse en lo malo.

C. Es una buena filosofía de vida que seguramente le ayude a su tranquilidad.

C. V. Paco fue una persona buena, además de un señor muy guapo, y ha dejado muy buenos recuerdos entre sus amigos e hijos. No quiero cambiarles esa idea.

C. ¿Se siente mejor con la alianza de su boda con Marsó en su mano?

C. V. Sí. Con el tiempo he aprendido a quedarme con los buenos recuerdos y hoy, como creyente, solo quiero que Dios me perdone las cosas malas que haya hecho a otros sin darme cuenta. No soy ‘doña perfecta’ y necesito quitarme la mochila del rencor, que sin duda me pesaba mucho por Paco Marsó, y después de tantos años prefiero sumarse a esos buenos recuerdos.

