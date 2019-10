4 oct 2019

A Pol Badía todo este lío no le está pillando por sorpresa, porque, a pesar de que ha tratado aparentar normalidad ante la audiencia, lo cierto es que, en el momento que estalló todo, reconoció que su relación con el Maestro Joao no atravesaba su mejor momento. Lo que no se imaginaba es que este le había sido infiel.

Esa confesión la realizó Joao el pasado jueves, provocando las lágrimas de Pol que, ahora, ha visto cómo este ha roto, de manera definitiva, con él delante de la audiencia millonaria que cosechan las galas de 'GH VIP 7'.

Y, por su fuera poco, lo hacía en una conversación con Adara Molinero, que no hay que olvidar que fue pareja del propio Pol. Joao tiene en la cabeza a otro hombre al que, asegura, irá a buscar nada más termine su concurso en Guadalix de la Sierra.

La pregunta de Adara era clara y directa: "¿Vas a dejarlo con uno y empezar con otro?". El Maestro, dubitativo, respondía: "No sé lo que voy a hacer". Pero sí añadía que lo suyo con Badía estaba "acabado". Una decisión que ha tomado durante el 'reality' y que no parece tener pinta de tener vuelta atrás.

Por si Pol no se había enterado bien del mensaje, era el presentador, Jorge Javier Vázquez, quien se encargada de dirigirse a él y apostillar: "Ha roto contigo en directo". Despechado y muy dolido, sostenía: "Me parece una falta de respeto porque estoy dando la cara por él y él quiere estar con el otro".