7 oct 2019

El 'Daily Mail' contará las memorias de Elton John y, esta semana, ha sacado a la luz un episodio inédito del cantante que sucedió hace dos años y que estuvo a punto de provocarle la muerte. El cantante habla de un cáncer de próstata ya superado, pero por el que padeció una infección que le tuvo "a 24 horas de la muerte".

Sucedió durante su gira por Sudamérica. Empezó a tener sudores y temblores y tuvo que ser trasladado al hospital londinense rey Eduardo VII. "Mi último recuerdo es que hiperventilaba mientras intentaban encontrar una vena para ponerme una inyección. Eran las dos y media de la tarde, estaba en una mesa de quirófano, con drenaje de líquido linfático del diafragma", explica Elton.

"Durante dos días estuve en cuidados intensivos. Cuando volví en mí, me dijeron que había contraído una grave infección en Sudamérica, y que me estaban tratando con enormes dosis intravenosas de antibióticos. Pero la fiebre volvió", detalla todo el proceso antes de añadir: "Tomaron una muestra de la infección y resultó ser más grave de lo que al principio creían. Me hicieron resonancias magnéticas y Dios sabe qué más pruebas. Los doctores le dijeron a David, que estuve a 24 horas de la muerte. Si la gira por Sudamérica hubiera durado un día más, estaría fiambre".

"Tuve muchísima suerte, aunque tengo que decir que no me sentía muy afortunado entonces. Permanecía despierto toda la noche, preguntándome si iba a morir. En el hospital, solo en el silencio de la noche, rezaba: 'Por favor, no dejes que me muera, por favor, deja que vea a mis hijos otra vez, por favor dame un poco más de tiempo'", concluye.