8 oct 2019 sara corral

Antonio Banderas sigue de promoción de su última película con Almodóvar, 'Dolor y Gloria'. Toñi Moreno le ha entrevistado para 'Un año de tu vida' de Canal Sur, donde ha charlado con una de las estrellas más famosas de nuestro país.

"Tuve que vender una moto para irme a Los Angeles", comenzaba diciendo el actor malagueño, a lo que seguía contando: "Solo podía optar al 10% de los papeles que había.Hollywood era un sueño imposible en aquella época pero las vallas están para saltarlas".

Toñi que se caracteriza por su espontaneidad, le decía: "Hemos ganado el mundial de baloncesto y vas a ganar el Oscar". Momento en que Antonio se ruborizo de una manera bastante divertida. "¡Estás tonta! Yo no espero nada porque no me gusta pensar en eso", decía entre risas el actor.

"No es sano basar tus expectativas en el pasado porque yo esa película ya la he hecho y lo que tenía que decir ya lo hice. Fue increíblemente bello e interesante", terminaba diciendo el actor.