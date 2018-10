13 oct 2018

Pocos actores tienen su currículo. Menos aún su carisma. Y son todavía más escasos los que, como él, conjugan ambas cosas con la humildad. Quizá por eso Antonio Banderas tiene la fortuna de poder decir que es profeta en su tierra. Cada vez que pisa nuestro país, prensa y seguidores le reciben con cariño y aplauden su eterno sentido del humor.

De él dio buena muestra convertirse en la estrella de los Emmy gracias a un aplauso muy flamenco que quedó inmortalizado por las cámaras y que se hizo viral en las redes sociales. Él vivió el momento "con mucho humor, como hay que vivir la vida. Lo único que sabemos con certeza es que nos vamos a morir. Todo lo demás es relativo... Incluidas las tasas", comenta el actor.

Pero, ¿por qué aplaudía así? "Te voy a contar un secreto. Las palmas en el flamenco no se dan así. Las que yo di son las palmas sordas, que se dan cuando alguien está cantando". ¿Era entonces un homenaje a su tierra? ¿es que le dolían las manos de aplaudir? "Mi problema no era ese,era que se me abría el reloj y se me cayó dos veces", cuenta entre risas.

Y en lugar de dejar correr el asunto, él decidió responder a los memes con un vídeo en el que aparecía aplaudiendo de esta peculiar forma rodeado por los suyos: su hija Stella, su novia, Nicole, su exmujer, Melanie Griffith y los hijos de esta. "Fue un homenaje con mi familia en una cena que tuvimos con Melanie y con mis hijos. De cachondeo nos pusimos todos a hacer el palmoteo".

Pedro Almodóvar y el cine

El malagueño pasó por Madrid hace unos días y allí nos contaba todo esto. Vino para reunirse con los medios y presentarse como imagen de la nueva campaña de moda de El Corte Inglés, una colaboración de la que se mostró de lo más orgulloso. "El Corte Inglés forma parte del subconsciente colectivo. Si Andy Warhol hubiese sido español probablemente hubiera hecho un cuadro de El Corte Inglés en vez de las sopas Campbell, porque es parte de la cultura popular española", sentenciaba.

Él habla de artes plásticas, pero pese a haber interpretado a Picasso, su disciplina es otra, el cine. Y acaba de terminar una película con Pedro Almodóvar, 'Dolor y Gloria'. El director manchego, poco amigo de las expresiones públicas, ha hecho una excepción con un texto en el que rinde homenaje al actor y que le ha dejado sin palabras. "Somos amigos desde hace más de 40 años. Hemos hecho ocho películas juntos, pero Pedro es un director duro, por tanto, que haya lanzado eso y que lo haya hecho de forma pública, me ha resultado casi chocante, pero me encanta", comenta sobre el texto.

Sobre su nueva película dice que se ha encontrado con la versión más madura del director. "Para Pedro el cine es su vida. Yo no he visto nunca a un director que tenga una relación tan fuerte con él. Pedro es cine", sentencia. Ahora que ha acabado el rodaje con el manchego, vuelve a Estados Unidos. "Me voy a Nueva York a resolver unos asuntos que están relacionados con el teatro que voy a abrir en Málaga el año que viene", nos cuenta. También estará en Los Ángeles rodando una película con Steven Soderbergh. "Se llama The Laundromat, y habla sobre los papeles de Panamá", asegura. Cuenta que estarán también Meryl Streep y Gary Oldman. Menudo cartel.

Ese viaje al otro lado del charco le permitirá estar cerca de su hija Stella del Carmen, que parece dispuesta a encaminar sus pasos al mundo del cine. "Ella me dijo que se iba a ver cómo se sentía trabajando en el escenario, pero después ha vuelto a la universidad, donde está haciendo estudios narrativos. Va terminar este año. Después ya veremos".

Asegura que el paradigma del cine está cambiando, pero, indudablemente, tanto a él como a Melanie les agradaría que se dedique a eso. "Nos hace ilusión, pero esta profesión es muy complicada", comenta. ¿Y si tuviera que darle un consejo? "Que lo ame profundamente si se va a dedicar a ello".

Sabe de lo que habla, aunque su hija conoce bien el cine. "Esta profesión es como una estrella de Navidad. Brilla mucho por delante pero por detrás es de cartón y Stella ha visto mucho esa parte. Ha visto los sacrificios, las depresiones, los altos, los bajos y ella decía que no se me metía ahí". Pero la madurez ha hecho que cambie de opinión.

A ello se suma que "su abuela es actriz, su madre, su padre, su hermana... está rodeada. Se ha criado en Hollywood, es lógico que haya algo". No obstante, Banderas no apuesta por que su decisión se encamine a la interpretación. "Yo creo que ha nacido para estar detrás de las cámaras. Lo que quiere, aunque todavía no lo sepa, es dirigir", afirma.

La salud y la calma

Él además de por el cine apostó por la moda. Lo hizo yéndose a estudiar a Londres y añadiendo más intensidad a una vida ya de por sí activa. "Desde que tuve el problema cardíaco tuve que parar. La actividad era demasiado grande y quizá eso fue lo que me llevó al hospital", reflexiona. "Ahora me encuentro muy bien. Me he recuperado fenomenal y he seguido todas las indicaciones de mis cardiólogos", afirma.

Se lo ha tomado en serio, pero no ha echado el freno del todo. "Desde que comencé el rodaje de Picasso, hace ahora un año, no he parado" y a juzgar por su agenda para los próximos meses, tampoco tiene intención de hacer una pausa ahora. No hay quién pare al huracán Banderas.

