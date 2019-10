9 oct 2019

Ha pasado más de un año desde que Mónica Naranjo y Óscar Tarruella anunciaran que habían decidido poner punto y final a su matrimonio tras 15 años de relación. Una decisión que nos pillaba a todos descolocados y sobre la que la cantante ha hablado en más de una ocasión públicamente.

Su exmarido, sin embargo, se había mantenido callado hasta el momento, pero ha decidido romper su silencio y airear los capítulos más traumáticos de su relación con una de las grandes voces de nuestro país. Ha sido mediante una exclusiva que recoge este miércoles la revista 'Lecturas'.

Óscar, al que no le han gustado nada lo que considera ataques públicos con las declaraciones de Mónica en sus entrevistas, se muestra dolido y asegura que la relación que tenían era tóxica. Hasta el punto de llegar a manifestar que, en ocasiones, tuvo miedo de ella mientras compartían vida.

"Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura", amenaza Tarruella, que cuenta cómo la separación no fue tan amistosa como se ha hecho creer y que Naranjo nombró interlocutora a la hermana de él para hablar de todos los asuntos de la disolución matrimonial.

Tarruella cuenta algo tan duro como que ella llegó a decir que, antes que la separación, hubiese deseado la muerte de él. Sin embargo, este dice no sentir ese odio tan visceral como para desearle una desgracia a la que fue su pareja durante década y media. Porque Óscar revela que fue él quien dijo "basta".