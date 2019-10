9 oct 2019

Penélope Cruz es tía de nuevo. Pero no ha sido su hermana Mónica Cruz, que hace unos años emprendió la aventura de ser madre en solitario, quien le ha dado un nuevo sobrino. Se trata de su hermano, Eduardo, que se ha convertido en padre por primera vez después de nueve meses de llevar con la mayor discreción el embarazo de su pareja, Eva de Dominici.

La actriz italiana sí ha mostrado en sus redes sociales cómo iba evolucionando su estado. Incluso, hablaba de ese silencio que guardaba su pareja con respecto al nacimiento de su bebé: "Edu es reservado al extremo. Y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo".

También ha manifestado su alegría, ya con el niño en el mundo, la propia Penélope, que es por quien sabemos de este nacimiento. "Estoy muy emocionada por volver a ser tía. Ver crecer a esta familia es lo más maravilloso del mundo", se ha expresado una de nuestras artistas más internacionales.